Zelensky vuole un referendum sul piano di pace A gennaio nuovo incontro con Trump

Volodymyr Zelensky ha avanzato la proposta di sottoporre a referendum il piano di pace tra Russia e Ucraina, dopo l'incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago. A gennaio si terrà un nuovo incontro tra i leader, mentre cresce l'interesse internazionale sulla possibilità di una consultazione popolare per definire le prossime tappe del conflitto.

Il piano di pace tra Russia e Ucraina potrebbe essere sottoposto a referendum. Lo ha proposto Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con Donald Trump a Mar-a-Lago. Vorrebbe far esprimere il popolo ucraino sull'accordo per mettere fine alla guerra che ormai da quattro anni. Il referendum si svolgerebbe se la Russia accettasse un cessate il fuoco di almeno 60 giorni. Zelensky ha descritto il voto come uno "strumento potente della volontà del popolo ucraino". Nell'attuale bozza del piano gli Stati Uniti hanno accettato di offrire all'Ucraina garanzie di sicurezza per 15 anni mentre Zelensky le avrebbe volute per almeno mezzo secolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky vuole un referendum sul piano di pace. A gennaio nuovo incontro con Trump Leggi anche: Mosca e Kiev in pressing su Trump. Lavrov: «Nessun passo indietro sul piano di pace». Zelensky pronto a un nuovo incontro alla Casa Bianca Leggi anche: Zelensky: ‘referendum sul piano di pace di Trump’ La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mosca: Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue. Zelensky pensa al referendum su piano di Trump; Guerra in Ucraina: Zelensky verso l'incontro con Trump, raid russo a Odessa; Referendum sul piano Trump, Zelensky è disponibile. Il Cremlino: accordo vicino; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”. Mosca: "Mai così vicini all'intesa, ma ostacolati da Kiev e Ue". Zelensky pensa al referendum su piano di Trump - Il leader di Kiev si mostra proattivo e disponibile a lanciare una consultazione popolare in Ucraina, ponendo però diverse condizioni a Mosca ... today.it

Zelensky: «Donbass è questione difficile, non escluso il referendum» - «È una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. msn.com

Zelensky: il piano di pace in 20 punti è da sottoporre a referendum - (askanews) – Il piano di pace in venti punti per mettere fine alla guerra della Russia dovrebbe essere sottoposto a referendum in Ucraina. askanews.it

Zelensky pronto a sottoporre il piano di pace al referendum se la Russia accetta il cessate il fuoco

#Trump: «La Russia vuole vedere l'Ucraina avere successo». Il presidente #Zelensky reagisce con una risata - facebook.com facebook

Incontro Trump-Zelensky, Radchenko: “Poco è cambiato. Mosca vuole ancora la guerra” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.