Zelensky-Trump l’incontro delude | nessuna svolta manca l’intesa su Donbass e Zaporizhzhia

L'incontro tra Zelensky e Trump, svoltosi a Mar-a-Lago, non ha portato a sviluppi significativi. Nessuna intesa è stata raggiunta su Donbass e Zaporizhzhia, lasciando molte questioni ancora aperte. Trump ha inoltre sottolineato che l'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev. La discussione si è concentrata su temi chiave, senza tuttavia produrre risultati concreti o cambiamenti di strategia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.