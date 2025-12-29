Zelensky-Trump l’incontro delude | nessuna svolta manca l’intesa su Donbass e Zaporizhzhia

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Zelensky e Trump, svoltosi a Mar-a-Lago, non ha portato a sviluppi significativi. Nessuna intesa è stata raggiunta su Donbass e Zaporizhzhia, lasciando molte questioni ancora aperte. Trump ha inoltre sottolineato che l'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev. La discussione si è concentrata su temi chiave, senza tuttavia produrre risultati concreti o cambiamenti di strategia.

Ieri, collegati alla dining room di Mar-a-Lago c'erano anche loro. Trump ha spiegato che l'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev. Intervenendo nella chiamata, la premier Giorgia Meloni ha ricordato l'importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti e ha ribadito l'esigenza di mantenere la massima convergenza sui temi che toccano gli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

zelensky trump l8217incontro delude nessuna svolta manca l8217intesa su donbass e zaporizhzhia

© Ildifforme.it - Zelensky-Trump, l’incontro delude: nessuna svolta, manca l’intesa su Donbass e Zaporizhzhia

Leggi anche: Mar-a-Lago: Zelensky e Trump sono ottimisti ma su Donbass e zaporizhzhia manca ancora la risposta di Putin

Leggi anche: Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere 

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto proposta pace" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Ucraina, Zelensky: «Né morale, né legale cedere i territori» Trump: Europa sta andando in una brutta direzione - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. ilmessaggero.it

Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto proposta pace" - Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.