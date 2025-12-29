Zelensky-Trump l’incontro delude | nessuna svolta manca l’intesa su Donbass e Zaporizhzhia
L'incontro tra Zelensky e Trump, svoltosi a Mar-a-Lago, non ha portato a sviluppi significativi. Nessuna intesa è stata raggiunta su Donbass e Zaporizhzhia, lasciando molte questioni ancora aperte. Trump ha inoltre sottolineato che l'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev. La discussione si è concentrata su temi chiave, senza tuttavia produrre risultati concreti o cambiamenti di strategia.
Ieri, collegati alla dining room di Mar-a-Lago c'erano anche loro. Trump ha spiegato che l'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev. Intervenendo nella chiamata, la premier Giorgia Meloni ha ricordato l'importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti e ha ribadito l'esigenza di mantenere la massima convergenza sui temi che toccano gli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
