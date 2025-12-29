Zelensky | Trump ha offerto garanzie di sicurezza all' Ucraina solo per 15 anni

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le garanzie di sicurezza offerte da Donald Trump, valide per 15 anni, non sono considerate sufficienti. La questione riguarda la durata e l’efficacia degli impegni presi dagli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina, in un contesto di tensioni e negoziati internazionali. La discussione evidenzia l’importanza di accordi di lungo termine per garantire stabilità e sicurezza nel paese.

Il presidente americano Donald Trump ha offerto a Volodimir Zelensky garanzie di sicurezza per 15 anni, non abbastanza secondo il leader ucraino. "Ho discusso questa questione con il presidente Trump. Gli ho detto che siamo in guerra da quasi 15 anni. Ecco perché vorrei che le garanzie di sicurezza restassero in vigore più a lungo," ha detto Zelensky in un incontro digitale con i giornalisti.

Trump offre garanzie di sicurezza Usa all'Ucraina per 15 anni, Zelensky le chiede per 50 anni - Il presidente ucraino: "Possibile un incontro con la Russia dopo che Usa e Ue avranno concordato un accordo di pace". huffingtonpost.it

Trump: “La Russia vuole vedere l’Ucraina avere successo”, la reazione di Zelensky alla conferenza stampa - La conferenza stampa a margine dei colloqui tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ha offerto un momento destinato a far discutere. thesocialpost.it

Zelensky propone a Trump garanzie di sicurezza Usa per 30-50 anni. Ottimismo cauto dopo Mar-a-Lago, ma restano nodi su Donbass e Russia. - facebook.com facebook

Nella residenza di Mar-a-Lago il settimo incontro Trump-Zelensky: 'Accordo vicino' #ANSA x.com

