Zelensky | Presto un nuovo incontro

Il presidente Zelensky ha annunciato un imminente nuovo incontro con i leader europei, Nato e Ue. Dopo una telefonata congiunta, le parti hanno concordato di riunirsi nelle prossime settimane per approfondire e finalizzare le questioni discusse. Questo passo mira a rafforzare la cooperazione internazionale e a garantire un dialogo continuo su temi di interesse comune.

23.28 "Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei,compresi Nato e Ue,e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse. Abbiamo concordato con Trump che ci ospiterà forse a Washington-leader europei e la delegazione ucraina- a gennaio. L'Ucraina è pronta alla pace". Così Volodymyr Zelensky accanto a Trump dopo il loro incontro a Mar-a-Lago. Ha parlato di "grandi risultati" e ha specificato che sul Donbass si lavora da tempo."Se piano complesso:referendum". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump, colloquio con Putin "Produttivo. Presto incontro a Budapest". Domani Zelensky alla Casa Bianca Leggi anche: Incontro teso alla Casa Bianca, Trump duro con Zelensky: "La guerra in Ucraina può finire presto senza i Tomahawk" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ucraina, Zelensky: presto incontro con Trump, prenderemo molte decisioni prima del 2026; Zelensky: Molto può essere deciso prima di Capodanno. Presto l'incontro con Trump; Guerra in Ucraina: Zelensky verso l'incontro con Trump, raid russo a Odessa; Guerra Ucraina-Russia, news oggi. Incontro Trump-Zelensky domenica in Florida. Trump riceve Zelensky in Florida: com'è andato l'incontro per la pace tra Ucraina e Russia: "Se non finiamo ora durerà a lungo" - Il presidente Usa riceve l'omologo ucraino nella tenuta personale di Mar- today.it

Zelensky: “Presto incontro con Trump”. Raid russo su infrastruttura critica a Odessa. Kiev: “Droni di Mosca colpiscono i civili” - Il presidente ucraino prepara l'incontro con Trump mentre continua l'offensiva russa su Odessa con attacchi a infrastrutture critiche ... ilfattoquotidiano.it

Zelensky annuncia un incontro con Trump: tutte le tappe internazionali della diplomazia ucraina - Il presidente ucraino conferma un prossimo faccia a faccia con Donald Trump. lasicilia.it

Zelensky afferma che l'Ucraina è pronta a presentare agli Stati Uniti un nuovo accordo di pace do...

"Penso che andrà bene" con Volodymyr Zelensky, "penso che andrà bene anche con Putin". Lo ha detto Donald Trump a Politico, sottolineando che aspettarsi di parlare con il presidente russo "presto". Trump ha comunque freddato Zelensky e la sua propos - facebook.com facebook

#Ucraina , #Zelensky : presto incontro con #Trump, prenderemo molte decisioni prima del 2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.