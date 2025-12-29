Zelensky | Nel piano garanzie di sicurezza Usa per 15 anni prolungabili

Durante i colloqui di domenica tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, è emerso il piano di garanzie di sicurezza statunitense, estendibile fino a 15 anni. Questa iniziativa potrebbe facilitare un primo confronto diretto tra il presidente ucraino e Vladimir Putin, dopo più di cinque anni di tensioni e negoziati. La proposta rappresenta un possibile passo verso una maggiore stabilità nella regione.

I colloqui avvenuti domenica tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada a un primo contatto diretto tra il leader ucraino e Vladimir Putin dopo oltre cinque anni. Secondo quanto riportato da Fox News, una telefonata Zelensky-Putin viene considerata una possibile "vittoria diplomatica" per Trump e un passaggio chiave nella preparazione di eventuali negoziati di pace. Parallelamente, Zelensky ha spiegato che il piano di pace attualmente in discussione prevede garanzie di sicurezza statunitensi per l'Ucraina della durata di 15 anni, con possibilità di estensione. Kiev, però, punta a un orizzonte molto più lungo, tra i 30 e i 50 anni, ritenendo che la guerra duri ormai da quasi quindici anni.

