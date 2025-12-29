Zelensky lavora su due piani | i colloqui per la pace e la difesa contro gli attacchi russi incessanti

Volodymyr Zelensky si concentra su due fronti: i negoziati di pace e la difesa contro gli attacchi russi. Durante un briefing congiunto con il presidente ucraino il 28 dicembre, dopo i colloqui a Mar-a-Lago, Donald Trump ha affermato che la Russia desidera vedere un’Ucraina prospera. La situazione resta complessa, tra tentativi di dialogo e necessità di difendersi dalle aggressioni.

Kyiv. In un briefing congiunto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il 28 dicembre, dopo i colloqui a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Russia vuole vedere l’Ucraina prospera. Questa affermazione ha provocato una forte reazione da parte degli ucraini, che vivono una guerra totale e sanguinosa da quasi quattro anni. Alla vigilia dell’incontro, la notte di sabato 27 dicembre, la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro Kyiv. A seguito dell’attacco, un terzo della città è rimasto senza riscaldamento e acqua calda e sono state imposte interruzioni di corrente di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

