Zelensky | gli Stati Uniti pronti a garantire la sicurezza dell’Ucraina per 15 anni

Il presidente Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti sono pronti a garantire all’Ucraina, per un periodo di 15 anni, robuste misure di sicurezza. Questa decisione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della stabilità e della sicurezza nella regione, offrendo all’Ucraina una copertura a lungo termine in un contesto di crescente tensione internazionale.

Gli Stati Uniti avrebbero accettato di offrire all’Ucraina “forti garanzie di sicurezza” per un periodo di 15 anni. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al termine di un incontro di due ore con Donald Trump tenutosi domenica in Florida, nella residenza di Mar-a-Lago. Restano però irrisolti i nodi territoriali, in particolare il futuro della regione orientale del Donbass. Parlando durante il rientro in Europa, Zelensky ha spiegato che le garanzie statunitensi costituirebbero un elemento centrale di un piano di pace in 20 punti, discusso con Trump. Gli impegni americani, secondo il presidente ucraino, dovrebbero essere sottoposti a un voto congiunto del Congresso degli Stati Uniti e del parlamento di Kiev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky: gli Stati Uniti pronti a garantire la sicurezza dell’Ucraina per 15 anni Leggi anche: Ucraina, ma che cosa vogliono gli Stati Uniti? I 5 nodi-chiave, dai confini alla sicurezza | Europa in campo, Trump attacca Zelensky Leggi anche: Zelensky a Berlino per discutere la pace in Ucraina: “Pronto a incontrare gli Stati Uniti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guerra Ucraina Russia, Trump vede Zelensky: Lui e Putin pronti, vicini a soluzione; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”. Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

