Zelensky | Donbass è questione difficile non escluso il referendum

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Zelensky ha commentato la situazione nel Donbass, definendola una questione complessa. Ha sottolineato l'importanza di rispettare la legge, il popolo e le aree sotto il controllo ucraino, lasciando aperta la possibilità di un referendum. La situazione rimane delicata, evidenziando le sfide di un'area strategica e politica di particolare rilevanza per l'Ucraina.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 È una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. La nostra attitudine è molto chiara e abbiamo posizioni diverse con la Russia. Il referendum è una delle chiavi, potremmo avere un referendum per ogni genere di punto del piano, oppure possiamo non usarlo. Possiamo utilizzare anche un voto del parlamento o un referendum, non importa. Se il piano sarà molto difficile per la nostra società, è la società che deve scegliere perché è la sua terra", lo ha detto Zelensky WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

