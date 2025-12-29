Zelensky | Donbass è questione difficile non escluso il referendum – Il video

Il presidente Zelensky ha commentato la situazione nel Donbass, definendola una questione complessa. Ha sottolineato l’importanza di rispettare le leggi nazionali e la volontà del popolo, senza escludere la possibilità di un referendum. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione e discussione sul futuro di questa regione, evidenziando la delicatezza delle decisioni da prendere.

(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 È una questione difficile, conoscete la nostra posizione e dobbiamo rispettare la nostra legge e il nostro popolo e il territorio che controlliamo. La nostra attitudine è molto chiara e abbiamo posizioni diverse con la Russia. Il referendum è una delle chiavi, potremmo avere un referendum per ogni genere di punto del piano, oppure possiamo non usarlo. Possiamo utilizzare anche un voto del parlamento o un referendum, non importa. Se il piano sarà molto difficile per la nostra società, è la società che deve scegliere perché è la sua terra", lo ha detto Zelensky WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Zelensky: Donbass è questione difficile, non escluso il referendum

Leggi anche: Zelensky: "Trump vuole il ritiro dell'Ucraina dal Donbass. Elezioni o referendum per decidere sulla questione territoriale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Zelensky | Donbass è questione difficile non escluso il referendum.

Zelensky a Bruxelles per il vertice Nato. “Non abbiamo le forze per recuperare Crimea e Donbass” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles "per importanti negoziati con i partner europei". repubblica.it

UCRAINA/ “Donbass e tregua decidono le sorti di Zelensky, ma Putin ha un piano per continuare la guerra” - Ucraina: eletto per sconfiggere la corruzione Zelensky non ci è riuscito e paga i cattivi risultati in battaglia. ilsussidiario.net

Ucraina, Zelensky: “Non riusciamo a riprendere Crimea e Donbass”. Lite a distanza con Orban. Rutte: “Parlare di pace favorisce la Russia” - L’Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia. ilfattoquotidiano.it

Trump chiama Putin e poi vede Zelensky: “Vicini all’intesa”. Ma restano i nodi Donbass e tregua x.com

L'incontro in corso a Mar a Lago in Florida tra Trump e Zelensky. Sul tavolo dalle garanzie di sicurezza, la questione territoriale con il Donbass che Putin vorrebbe per intero, alla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. - facebook.com facebook