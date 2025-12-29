Zelensky chiede garanzie Usa più lunghe
Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di estendere le garanzie di sicurezza, attualmente previste per 15 anni e estendibili, fino a un orizzonte di 30, 40 o 50 anni. La richiesta si inserisce nel contesto di un piano di pace volto a garantire stabilità e sicurezza durature per l’Ucraina, in un momento di tensioni e negoziati internazionali.
11.00 "30-50 anni di garanzie di sicurezza". Li chiede Zelensky a Trump. Il presidente ucraino ha riferito che il piano di pace per l'Ucraina prevede attualmente garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per 15 anni estendibili, e ha sottolineato che Kiev vorrebbe che raggiungessero 30-40-50 anni. Ho detto a Trump che "abbiamo già una guerra in corso che dura da quasi 15 anni. Pertanto, vorrei davvero che le garanzie fossero più lunghe. Trump ha detto che ci avrebbe pensato", ha riferito Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Zelensky in cortocircuito: "Usare beni congelati russi per comprare armi contro russi", ma il Belgio frena e chiede "più garanzie", Ue blocca l'accordo contro Russia
Leggi anche: Zelensky: "Al voto anche in tre mesi, ma servono garanzie Usa"
Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Garanzie di sicurezza Usa-Ucraina concordate al 100%, afferma Zelensky dopo l'incontro con Trump; L'incontro a Mar-a-Lago. Trump: Ottimi progressi, resta irrisolta la questione Donbas - Tajani: sosteniamo tentativo Usa, aiuti Italia continueranno.
Trump offre garanzie di sicurezza Usa all'Ucraina per 15 anni, Zelensky le chiede per 50 anni - Il presidente ucraino: "Possibile un incontro con la Russia dopo che Usa e Ue avranno concordato un accordo di pace". huffingtonpost.it
Zelensky: 'Nel piano di pace garanzie di sicurezza Usa per almeno 15 anni' - Intanto il presidente ucraino ha riferito che il piano di pace per l'Ucraina prevede attualmente garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per 15 anni estendibili, sottolineando che Kiev ... ansa.it
Zelensky, nel piano garanzie di sicurezza Usa per 15 anni prolungabili - Volodymyr Zelensky ha riferito che il piano di pace per l' Ucraina prevede attualmente garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per 15 anni estendibili, sottolineando che Kiev vorrebbe che rag ... quotidiano.net
Mentre Zelensky vola da Trump, gli pizzicano qualche altro compagno di partito sospettato di mazzette… E lui chiede 800 miliardi di dollari. Su @LaVeritaWeb x.com
Zelensky svela il piano in 20 punti per porre fine alla guerra nell'attesa dell'incontro con Trump Il presidente ucraino chiede garanzie di sicurezza e gestione condivisa di Zaporizhzhia, possibile compromesso sul Donetsk Link nel primo commento - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.