Zelensky chiede garanzie Usa più lunghe

Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di estendere le garanzie di sicurezza, attualmente previste per 15 anni e estendibili, fino a un orizzonte di 30, 40 o 50 anni. La richiesta si inserisce nel contesto di un piano di pace volto a garantire stabilità e sicurezza durature per l’Ucraina, in un momento di tensioni e negoziati internazionali.

11.00 "30-50 anni di garanzie di sicurezza". Li chiede Zelensky a Trump. Il presidente ucraino ha riferito che il piano di pace per l'Ucraina prevede attualmente garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per 15 anni estendibili, e ha sottolineato che Kiev vorrebbe che raggiungessero 30-40-50 anni. Ho detto a Trump che "abbiamo già una guerra in corso che dura da quasi 15 anni. Pertanto, vorrei davvero che le garanzie fossero più lunghe. Trump ha detto che ci avrebbe pensato", ha riferito Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Garanzie di sicurezza Usa-Ucraina concordate al 100%, afferma Zelensky dopo l'incontro con Trump; L'incontro a Mar-a-Lago. Trump: Ottimi progressi, resta irrisolta la questione Donbas - Tajani: sosteniamo tentativo Usa, aiuti Italia continueranno.

Trump offre garanzie di sicurezza Usa all'Ucraina per 15 anni, Zelensky le chiede per 50 anni - Il presidente ucraino: "Possibile un incontro con la Russia dopo che Usa e Ue avranno concordato un accordo di pace". huffingtonpost.it