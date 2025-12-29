Zelensky | ‘attacco a residenza del dittatore è una menzogna’
Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'affermazione sull’attacco alla residenza del dittatore è una menzogna. Zelensky ha inoltre sottolineato che la Russia cerca di compromettere i progressi nelle negoziazioni di pace tra Ucraina e Stati Uniti, minando la stabilità e cercando di influenzare l’equilibrio diplomatico in un momento di tensione crescente.
Secondo Zelensky, ''la Russia vuole minare i progressi tra l'Ucraina e gli Stati Uniti nei negoziati di pace''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “E’ una bugia russa, la notizia di un attacco alla residenza di Putin”
Leggi anche: Ucraina, Mosca denuncia attacco contro residenza di Putin ma Zelensky nega: “Vogliono minare i negoziati”
Zelensky: attacco alla residenza di Putin? Storia falsa - (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha smentito le parole del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e ha accusato la Russia di mentire. askanews.it
Trump contro Zelensky, il governo Usa invita Kiev ad abbassare i toni. Parigi: “Qui l’unico dittatore è Putin”. Macron chiama Kiev - Non è un linguaggio che ci appartiene ma non dobbiamo entrare in polemica”. quotidiano.net
Trump: “Zelensky dittatore mai eletto e comico mediocre”. Ira di Kiev, Germania e Francia contro il presidente Usa - Roma, 19 febbraio 2025 – Zelensky “dittatore mai eletto” e “comico mediocre” che ha ottenuto centinaia di miliardi dagli Usa per una “guerra che non avrebbe mai vinto”. quotidiano.net
L’immagine di Donald Trump che nella sua lussuosa residenza a Mar-a-Lago dice che “Putin vuole che l’Ucraina abbia successo”, mentre Volodymyr Zelensky fatica a trattenere una risata davanti alle telecamere, non è una semplice gaffe, ma a una scena ch - facebook.com facebook
#Zelensky: attacco alla residenza di #Putin Storia falsa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.