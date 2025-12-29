Zelensky | ‘attacco a residenza del dittatore è una menzogna’

Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'affermazione sull’attacco alla residenza del dittatore è una menzogna. Zelensky ha inoltre sottolineato che la Russia cerca di compromettere i progressi nelle negoziazioni di pace tra Ucraina e Stati Uniti, minando la stabilità e cercando di influenzare l’equilibrio diplomatico in un momento di tensione crescente.

