Zelensky | Accordo per la pace al 95% Trump | Il Donbass è la questione ancora irrisolta

Le dichiarazioni di Zelensky indicano un progresso significativo verso un accordo di pace, stimato al 95%. Nel contempo, Trump sottolinea che la questione del Donbass rimane ancora irrisolta. I recenti colloqui con leader europei e della Nato, tra cui Ursula von der Leyen, evidenziano l’impegno internazionale nel trovare una soluzione stabile. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel contesto del conflitto in Ucraina.

"Siamo molto vicini. Abbiamo parlato con i leader europei, quelli della Nato, Ursula von der Leyen: abbiamo avuto eccellenti colloqui. Abbiamo coperto il 95%, abbiamo fatto tanti progressi". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine del vertice per l’Ucraina con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. "Questa è una guerra molto complicata. Ne ho risolte altre, risolveremo anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Trump spinge, ma la svolta non c'è: «Vicini alla pace». E Zelensky: «Intesa al 90%» | Donbass e sicurezza i nodi da sciogliere

