Zalone e il nuovo record per ‘Buen Camino’ è già il film più visto del 2025

Checco Zalone conferma il suo successo con il nuovo film ‘Buen Camino’, che ha già stabilito il record di incassi nel 2025. La pellicola si distingue come il titolo più visto dell’anno, rafforzando la posizione del regista e attore nel panorama cinematografico italiano. Un risultato che sottolinea la costante popolarità delle sue opere e il forte interesse del pubblico.

(Adnkronos) – Checco Zalone raggiunge un altro record e conferma il suo status di re del box office italiano. Il suo nuovo film, 'Buen Camino', ha realizzato un'apertura senza precedenti al botteghino: nei suoi primi quattro giorni di programmazione, da giovedì 25 a domenica 28 dicembre, la pellicola ha incassato quasi 27 milioni di euro.

Zalone da record: Buen camino domina il box office italiano - 'Buen camino' con Checco Zalone incassa 26,9 milioni in 4 giorni e trascina il box office italiano al miglior weekend dal 2020. businesspeople.it

Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln - Sale piene, siti in tilt e numeri da record: “Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha incassato quasi 14 milioni di euro in appena due giorni. tg24.sky.it

Checco Zalone record per il nuovo Film 2025 Buen Camino saluta i fan col Salutatore

Ieri ho visto al cinema Buen Camino, nuovo film di Checcho Zalone. Ho passato un'oretta e mezza in totale spensieratezza, film leggero, comico al punto giusto, che ti fa sorridere in tanti punti, e anche intenerire in tanti altri. Lo promuovo, e lo consiglio. C'eran - facebook.com facebook

Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone. La battuta su Gaza c'è. E poi irriverenza su disturbi alimentari, omosessualità, fede, razzismo e ricchezza. x.com

