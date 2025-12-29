Yuri Romanò miglior marcatore del campionato russo! Pokerissimo del Fakel e il mercato si riaccende…

Yuri Romanò si distingue come il miglior marcatore del campionato russo, segnando cinque volte nel match del Fakel Novy Urengoy. Dopo un avvio difficile con sole due vittorie nelle prime dieci giornate, il team si sta risollevando, riaccendendo le speranze di miglioramento nel massimo campionato di volley maschile in Russia.

Il Fakel Novy Urengoy aveva incominciato la stagione in maniera decisamente lacunosa: due vittorie e otto sconfitte nelle prime dieci giornate della Super League (il massimo campionato russo di volley maschile), con tanto di penultimo posto in classifica e tanti campanelli d’allarme in seno a una squadra molto ambiziosa. Nelle ultime tre settimane, però, i ragazzi di coach Roman Empolov si sono scatenati e hanno infilato cinque successi consecutivi! Nell’ordine: 3-1 in casa dell’Orenburg (il 7 dicembre), 3-1 nella tana della Lokomotiv Novosibirsk (il 10 dicembre), 3-1 di fronte al proprio pubblico contro lo Zenit San Pietroburgo (il 14 dicembre), 3-2 tra le mura amiche del Kemovo (il 19 dicembre) e 3-1 casalingo contro il MGTU Mosca (il 27 dicembre). 🔗 Leggi su Oasport.it

Ieri nel 3-1 del suo Fakel Novy Urengoy all’MSTU Mosca, Yuri Romanò ha chiuso con 21 punti Di cui 5 a muro Cinque muri in campionato non li aveva mai presi, il suo record era 4 ai tempi di Siena. In A2 - facebook.com facebook