Yuasa Battery Vecchi in campo da titolare | Da tanto non provavo queste sensazioni

Nel match contro Verona, Yuasa Battery Grottazzolina ha affrontato la partita con un cambio di ruolo inatteso. Il veterano Vecchi, chiamato a scendere in campo come titolare nel ruolo di libero, ha condiviso le proprie sensazioni, sottolineando quanto questa esperienza rappresenti per lui un momento particolare dopo tanto tempo. Un'occasione che ha evidenziato l’importanza della continuità e della presenza dei giocatori più esperti in campo.

Il giorno della gara contro Verona ha scoperto di dover scendere in campo da titolare, nel ruolo di libero e con tanto di fascia di capitano al braccio della Yuasa Battery Grottazzolina. Non ha battuto ciglio Riccardo Vecchi, capitano della Yuasa, uno che nella sua carriera ha vestito solo questa maglia con la quale ha giocato in pratica in tutte le categorie possibili giovanili e dei grandi. Il suo compito è quello di essere utile alla causa della Yuasa e ci ha messo tanto del suo contro degli autentici spara palloni che si presentavano dall’altra parte del campo, sulla linea dei nove metri. Ed una presenza in campo fissa che mancava da tanto tempo, una soddisfazione per lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, Vecchi in campo da titolare: "Da tanto non provavo queste sensazioni" Leggi anche: Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 | Ancora sensazioni positive Leggi anche: Yuasa Battery, scontro salvezza da non fallire La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Yuasa Battery, Vecchi in campo da titolare: Da tanto non provavo queste sensazioni; Allianz Milano fa il suo dovere fino in fondo: 3-0 netto con Grottazzolina; Verona-Grottazzolina 3-0. Soli: “Bravi soprattutto con la battuta”, Vecchi: “Partita difficile”; Yuasa Battery, trasferta di Natale: a Verona una sfida da brividi nel Boxing Day della Superlega. Volley Superlega, la Yuasa Battery Grottazzolina incassa una sconfitta per 3-0 a Verona - 332 persone festanti è l’immagine forse più bella di un boxing day che da Verona racconta un copione ampiamente da pronostico, nel contesto però di una città che sta ... picenotime.it

Nessuna sorpresa sotto l’albero. Yuasa Battery sconfitta a Verona - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Golzadeh 8, Magalini 10, Cubito, Vecchi (L1), Falaschi, Stankovic 2, Pellacani 2, Petkov 6, Fedrizzi 5, Marchiani, Koprivica, Tatarov, Marchisio (L2). msn.com

Bottino pieno a Santo Stefano per Rana Verona: battuta in casa Grottazzolina - I ragazzi di coach Soli hanno avuto la meglio sui marchigiani, che hanno dato filo da torcere soprattutto nel primo set, e rimangono così agganciati a Trento e Perugia nelle primissime posizioni della ... veronasera.it

| CI SIAMO Mancano pochi minuti al fischio d’inizio Boxing Day di SuperLega, trasferta dura, palazzetto caldo Noi siamo pronti a lottare Voi fatevi sentire, ovunque siate È tempo di scendere in campo. Insieme. #YuasaBatteryGrottazzolina #MGsc - facebook.com facebook

Vittoriaaaaaa!! Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) #BlockDevils #superlega x.com

