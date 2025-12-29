Yildiz Juventus | offerta monstre e rinnovo a lungo termine In arrivo un nuovo incontro a gennaio

La Juventus punta a consolidare il rapporto con Kenan Yildiz, offrendo un rinnovo a lungo termine e una proposta economica significativa. A gennaio è previsto un nuovo incontro per definire i dettagli, rafforzando il legame tra il giovane talento turco e il club. Questa strategia mira a garantire la continuità di Yildiz nel progetto bianconero, confermando l’importanza crescente del giocatore nel futuro della squadra.

Yildiz Juve, scatta il piano blindatura: proposta record e rinnovo lunghissimo. A gennaio il faccia a faccia decisivo Il rapporto tra la Juventus e Kenan Yildiz è pronto a vivere una fase di ulteriore consolidamento, alimentato da una fiducia reciproca che ha trasformato il giovane talento turco nel nuovo beniamino dell’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz Juventus: offerta monstre e rinnovo a lungo termine. In arrivo un nuovo incontro a gennaio Leggi anche: Yildiz Juve, il club prepara il maxi rilancio per il rinnovo: super offerta a lunghissima scadenza. Cresce la fiducia, nuovo summit a gennaio Leggi anche: Rinnovo Yildiz: la Juventus alza l’offerta, ma il Chelsea è in forte pressing La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus, dopo Tether suonano le sirene arabe: 2 miliardi sul piatto, ma la risposta di Elkann è scontata; Spalletti-Yildiz, scintilla scoccata: Gli voglio bene come a un figlio; La Juventus vuole chiudere la questione Yildiz: il club fissa la data limite per il rinnovo; Rinnovo Yildiz Juve: bianconeri al lavoro per quadruplicare l'ingaggio! Nei giorni scorsi la famiglia era a Torino: tutti gli aggiornamenti. Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big - È questa la sensazione che filtra dalla Continassa e che il popolo bianconero coglie ogni volta che si parla. tuttomercatoweb.com

Mercato Juventus, nuova offerta di rinnovo per blindare Kenan Yildiz - Per ammorbidire ulteriormente la posizione di papà Engin e del suo legale, non è esclusa anche un’ulteriore concessione da parte del club ... msn.com

Pagina 1 | Yildiz 2031, c’è la svolta. Maxi offerta Juve per Kenan: ingaggio da top player e il sì è più vicino - Così il club bianconero si cautela dalle sirene inglesi e dal Real Madrid: il dialogo procede e si respira ottimismo. tuttosport.com

Tuttosport - Rinnovo #Yildiz: la #Juventus aumenta la durata e alza l'ingaggio. La nuova proposta anti Premier e Real x.com

Kenan Yildiz sempre più nella storia della Juventus: con la rete contro il Pisa ha eguagliato Del Piero come sesto miglior marcatore under 21 del club in Serie A Il turco ha segnato 15 gol con la Juve a 20 anni e 238 giorni, agganciando proprio la le - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.