Yildiz Juventus | offerta monstre e rinnovo a lungo termine In arrivo un nuovo incontro a gennaio

La Juventus punta a consolidare il rapporto con Kenan Yildiz, offrendo un rinnovo a lungo termine e una proposta economica significativa. A gennaio è previsto un nuovo incontro per definire i dettagli, rafforzando il legame tra il giovane talento turco e il club. Questa strategia mira a garantire la continuità di Yildiz nel progetto bianconero, confermando l’importanza crescente del giocatore nel futuro della squadra.

Yildiz Juve, scatta il piano blindatura: proposta record e rinnovo lunghissimo. A gennaio il faccia a faccia decisivo Il rapporto tra la Juventus e Kenan Yildiz è pronto a vivere una fase di ulteriore consolidamento, alimentato da una fiducia reciproca che ha trasformato il giovane talento turco nel nuovo beniamino dell’Allianz Stadium. La dirigenza bianconera, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

