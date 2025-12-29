X-Men ’97 svelato il futuro perduto di Gambit | Age of Apocalypse e la stagione 3 che non vedremo mai

Il finale della prima stagione di X-Men ’97 ha suscitato molte emozioni, lasciando incertezza sul destino di Gambit. Tra anticipazioni e misteri, si apre una finestra sul futuro perduto del personaggio e sull'ambientazione di Age of Apocalypse. Questa introduzione analizza gli sviluppi e le aspettative per la stagione 3, che al momento non vedremo.

Il finale della prima stagione di X-Men '97 ci ha lasciato tutti con il cuore a pezzi, specialmente per il destino di Gambit. Ma se pensavate che il sacrificio di Remy LeBeau fosse la fine della sua storia, vi sbagliavate. O meglio: vi sbagliavate secondo i piani originali. L'ex showrunner Beau DeMayo, nonostante il licenziamento e la rimozione dai credits per la futura Stagione 2 (in arrivo nel 2026), continua a lanciare bombe su X (ex Twitter) riguardo a ciò che avrebbe dovuto essere la serie. E l'ultima rivelazione fa davvero male. In breve Beau DeMayo rompe il silenzio sui piani originali per la terza stagione.

