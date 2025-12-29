WWE | Erick Rowan ricorda Brodie Lee Luke Harper a cinque anni dalla sua scomparsa il tributo emozionante

A cinque anni dalla scomparsa di Brodie Lee, Erick Rowan ha reso omaggio al suo amico e ex compagno di tag team durante un evento WWE nella sua città natale. In un discorso sincero, Rowan ha ricordato Brodie Lee e il rapporto con Bray Wyatt, suscitando emozioni tra il pubblico. Un tributo che ha sottolineato l’importanza di ricordare e onorare i compagni di strada nel mondo del wrestling.

Durante un live event della WWE nella città natale del compianto wrestler, l’ex compagno di tag team ha commosso il pubblico con un discorso dedicato all’amico e a Bray Wyatt Il tributo di Rowan nel cuore di Rochester. Sono passati cinque anni dalla morte di Brodie Lee, e la WWE ha fatto tappa proprio a Rochester, New York, la città che il wrestler ha sempre considerato casa. Durante il live event, i fan presenti hanno iniziato a scandire il nome di Brodie Lee, e Erick Rowan — suo storico compagno di tag team ai tempi della Wyatt Family — non ha potuto trattenere l’emozione. @ErickRedBeard with some words for Jon Huber aka Brodie LeeLuke Harper at the @WWE Holiday tour in Rochester, NY tonight pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Erick Rowan ricorda Brodie Lee/Luke Harper a cinque anni dalla sua scomparsa, il tributo emozionante Leggi anche: Ars Nova ricorda Alessandro Scarlatti a trecento anni dalla sua scomparsa Leggi anche: Una targa ricorda Maria Grazia Salvatore a dieci anni dalla sua scomparsa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cinque anni senza Brodie Lee/Luke Harper, il ricordo di Erick Rowan: Ti voglio bene per sempre, fratello; WWE: Risultati WWE Holiday Tour Baltimore 26-12-2025.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.