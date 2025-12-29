Durante il WWE Live Holiday Tour, CM Punk ha sorpreso una coppia durante uno degli house show a Pittsburgh, Pennsylvania, aiutandola con il gender reveal del proprio bambino. L'evento, che prosegue in diverse città, ha offerto momenti speciali ai fan presenti, dimostrando come la WWE possa regalare anche emozioni personali e autentiche durante i suoi show dal vivo.

Il WWE Live Holiday Tour è in pieno svolgimento questo fine settimana, con la WWE che ha tenuto ieri sera degli house show a Pittsburgh, Pennsylvania, e Tampa, Florida. Durante lo show di ieri sera a Tampa, Florida, il campione del mondo dei pesi massimi in carica CM Punk ha persino aiutato una coppia a rivelare il sesso del loro bambino. La WWE ha pubblicato una clip di CM Punk che condivide il momento con la felice coppia durante l’evento dal vivo. CM Punk è intervenuto al microfono per aiutare la coppia, Kristen e Joshua, presenti all’evento con la loro bambina. Ha detto: “ Abbiamo una coppia qui che mi ha chiesto di rivelare il sesso del bambino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cm Punk aiuta una coppia con il loro gender reveal durante un live show.

Leggi anche: WWE: CM Punk prende posizione contro l’ICE con una serie di post su Instagram

Leggi anche: WWE: CM Punk debutta in Disney, la WWE Superstar alla premiere di “Zootropolis 2”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roxanne Perez esprime il suo amore per CM Punk e AJ Lee; La Vision trionfa nel main event di RAW, Austin Theory e Bronson Reed battono CM Punk e Rey Mysterio; Il veterano della WWE Seth Rollins parla del suo futuro nel mondo del wrestling.

CM Punk rivela il sesso del bebè durante uno spettacolo WWE - CM Punk sorprende i fan con un emozionante annuncio sul sesso del nascituro direttamente sul ring durante il Tour Festivo di Tampa della WWE. worldwrestling.it