WWE | Cm Punk aiuta una coppia con il loro gender reveal durante un live show
Durante il WWE Live Holiday Tour, CM Punk ha sorpreso una coppia durante uno degli house show a Pittsburgh, Pennsylvania, aiutandola con il gender reveal del proprio bambino. L'evento, che prosegue in diverse città, ha offerto momenti speciali ai fan presenti, dimostrando come la WWE possa regalare anche emozioni personali e autentiche durante i suoi show dal vivo.
Il WWE Live Holiday Tour è in pieno svolgimento questo fine settimana, con la WWE che ha tenuto ieri sera degli house show a Pittsburgh, Pennsylvania, e Tampa, Florida. Durante lo show di ieri sera a Tampa, Florida, il campione del mondo dei pesi massimi in carica CM Punk ha persino aiutato una coppia a rivelare il sesso del loro bambino. La WWE ha pubblicato una clip di CM Punk che condivide il momento con la felice coppia durante l’evento dal vivo. CM Punk è intervenuto al microfono per aiutare la coppia, Kristen e Joshua, presenti all’evento con la loro bambina. Ha detto: “ Abbiamo una coppia qui che mi ha chiesto di rivelare il sesso del bambino. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
