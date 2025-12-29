WRC – Timo Rautiainen dal garage alla gloria iridata
Timo Rautiainen, copilota di lunga carriera nel WRC, ha collaborato con Marcus Grönholm ottenendo due titoli mondiali. La sua esperienza, iniziata in modo casuale, si è sviluppata in una delle carriere più significative nel mondo dei rally. In questa intervista, ripercorriamo il percorso di un professionista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rally internazionale.
Due titoli mondiali con Marcus Grönholm, una carriera nata per caso e una delle interviste più iconiche della storia dei rally: il racconto di un copilota entrato nella leggenda. Ci sono carriere che sembrano scritte in anticipo e altre che nascono da una serie di coincidenze, da quelle "sliding doors" che trasformano una passione in
