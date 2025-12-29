WRC – Ogier saluta Tanak | forse non è un addio
Ott Tänak si congeda dal Mondiale rally, segnando la fine di un’era. La sua uscita apre nuovi scenari nel campionato, mentre Sébastien Ogier sembra accompagnare questa scelta con rispetto e riflessione. Un momento che va oltre il semplice cambio di piloti, riflettendo sulla trasformazione e continuità di un sport in evoluzione.
Il ritiro di Tänak dal Mondiale rally rappresenta infatti molto più di un cambio di formazione o della fine di una carriera ai massimi livelli. Per Ogier è una perdita netta per l’intero movimento. Sébastien Ogier ha scelto parole misurate ma profondamente sentite per salutare Ott Tänak, dopo l’annuncio del campione estone di lasciare il . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
