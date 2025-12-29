WRC – Latvala sorprende tutti acquisendo Printsport
Nel contesto del WRC, Latvala sorprende annunciando l'acquisizione di Printsport, un'operazione che ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nel panorama rally, con il team Printsport ora sotto il controllo del team principal Toyota. La notizia arriva in un momento di particolare interesse, aggiungendo un nuovo capitolo alla stagione del Mondiale Rally.
Colpo di scena natalizio nel Mondiale Rally: il team vincitore della serie cadetta passa sotto il controllo del team principal Toyota. Un vero e proprio colpo di scena scuote il mondo dei rally durante le festività natalizie. JML-WRT Oy, la società di Jari-Matti Latvala, ha infatti acquisito il 100% del capitale azionario di Printsport Oy .
