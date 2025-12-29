WRC – Hankook bilancio positivo si guarda al futuro

Hankook ha affrontato con successo l’ingresso nel WRC, consolidando la propria presenza nel mondo delle competizioni automobilistiche. L’azienda ha sviluppato rapidamente una gamma di pneumatici in grado di adattarsi a diverse superfici, dimostrando competenza e affidabilità. Questo bilancio positivo rappresenta un passo importante per il futuro, sottolineando l’impegno di Hankook nel settore e nella continua innovazione.

L'ingresso nel WRC ha rappresentato per Hankook una sfida industriale e sportiva di primo piano. Non si è trattato semplicemente di fornire un prodotto competitivo, ma di costruire in tempi rapidi una gamma completa in grado di coprire superfici estremamente diverse tra loro. Hankook chiude il bilancio della sua prima stagione nel World Rally Championship .

