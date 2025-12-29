WRC – Gli italiani a caccia di sedili iridati per il 2026

Il Mondiale Rally continua a rappresentare un obiettivo importante per i giovani italiani, nonostante le recenti decisioni di Lancia. Daprà, Fontana e Trentin sono impegnati nello sviluppo di soluzioni alternative per mantenere la presenza nel circuito iridato e acquisire esperienza a livello internazionale, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del settore rally in Italia e prepararsi per il 2026.

Il Mondiale Rally resta nel mirino dei giovani italiani, nonostante le scelte di Lancia. Daprà, Fontana e Trentin lavorano su soluzioni alternative per restare protagonisti e fare esperienza in palcoscenici internazionali. Il mercato piloti in ottica WRC2 continua a muoversi, ma per i piloti italiani il quadro resta complesso. La scelta di Lancia di affidare . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Ciclismo, dialoghi di sport con gli ex iridati Bugno e Colombo Leggi anche: WRC – Verso il 2026 di Toyota: Tänak o Solberg? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'azzurro tornerà su quelle strade dove, nel 2022, fece il record italiano della distanza. Napoli si conferma terreno di caccia per i grandi atleti italiani - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.