WRC – Elfyn Evans ancora secondo dietro Ogier
Elfyn Evans si conferma secondo nella classifica mondiale del WRC, mantenendo una posizione stabile dietro Sébastien Ogier. La stagione di Evans, iniziata in modo promettente, ha visto il pilota gallese affrontare con costanza le gare, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti del campionato. La sua performance continua a essere un elemento chiave nel panorama rallystico internazionale.
La stagione di Evans era iniziata in maniera promettente, con il pilota gallese a guidare la classifica mondiale nei primi rally dell’anno. Tuttavia, come spesso accade in campionato su terra, questo vantaggio iniziale comportava anche il compito di “pulire” la strada, affrontando tratti di ghiaia allentata che penalizzavano inevitabilmente la velocità. Elfyn Evans ha chiuso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
