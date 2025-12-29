Witch League basket edition | emozioni e spalti pieni al PalaMiwa

Witch League torna con la sua versione dedicata al basket, portando entusiasmo e partecipazione al PalaMiwa. Dopo il successo della manifestazione calcistica, anche questa edizione si conferma un momento di aggregazione e passione sportiva, con gli spalti sempre più pieni e un pubblico coinvolto. L’evento, giunto alla sua conclusione, rappresenta un’occasione per vivere lo sport in modo autentico e condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo della Witch League in versione calcistica della scorsa estate, il format si è rivelato vincente anche per il basket con il PalaMiwa che sta facendo da location perfetta per un evento riuscito sotto tutti i punti di vista e che stasera vedrà il suo epilogo. Sabato e domenica le 8 squadre iscritte, divise in due gironi, si sono affrontate in sfide spettacolari intervallate da contest che hanno permesso anche al pubblico di essere protagonista. Pur basandosi sul basket tradizionale, come era già successo per il calcio, il torneo è stato arricchito con regole speciali come l’inferiorità o superiorità numerica dinamica, fasi di uno contro uno nella spettacolare modalità all star game. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

