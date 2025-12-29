William Regal bacchetta i wrestler spericolati | Rischiare di rompersi il collo non è da duri è da idioti

Durante l’ultimo pay-per-view dell’anno di AEW, il ring ha offerto momenti emozionanti ma anche qualche episodio di rischio eccessivo. William Regal ha commentato con fermezza i comportamenti spericolati dei wrestler, sottolineando che mettere a rischio la propria incolumità non è segno di coraggio, ma di imprudenza. Un monito importante per la sicurezza e il rispetto di uno sport che richiede tecnica e responsabilità.

L’ultimo PPV dell’anno targato AEW ci ha regalato un grande spettacolo come spesso accade sui ring della compagnia di Jacksonville, ma anche qualche spavento che probabilmente non era necessario. Il primo pensiero va alla seconda semifinale del Continental Classic tra Jon Moxley e Kyle Fletcher, quando durante un avalanche sleeper suplex la Protostar è caduto davvero male sulla testa rischiando un serio infortunio al collo. Nel corso della serata un’altra manovra dal paletto ha tenuto i fan col fiato sospeso nel match tra Kris Statlander e Jamie Hayter e nel recente passato anche sponda WWE non sono mancati episodi pericolosi, da una caduta fuori ring di Ethan Page ad NXT fino al grosso spavento del WarGames match con Bron Breakker atterrato malamente sul collo in seguito ad una mossa combinata tra Cody Rhodes e CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

