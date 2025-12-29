William Regal bacchetta i wrestler spericolati | Rischiare di rompersi il collo non è da duri è da idioti
Durante l’ultimo pay-per-view dell’anno di AEW, il ring ha offerto momenti emozionanti ma anche qualche episodio di rischio eccessivo. William Regal ha commentato con fermezza i comportamenti spericolati dei wrestler, sottolineando che mettere a rischio la propria incolumità non è segno di coraggio, ma di imprudenza. Un monito importante per la sicurezza e il rispetto di uno sport che richiede tecnica e responsabilità.
L’ultimo PPV dell’anno targato AEW ci ha regalato un grande spettacolo come spesso accade sui ring della compagnia di Jacksonville, ma anche qualche spavento che probabilmente non era necessario. Il primo pensiero va alla seconda semifinale del Continental Classic tra Jon Moxley e Kyle Fletcher, quando durante un avalanche sleeper suplex la Protostar è caduto davvero male sulla testa rischiando un serio infortunio al collo. Nel corso della serata un’altra manovra dal paletto ha tenuto i fan col fiato sospeso nel match tra Kris Statlander e Jamie Hayter e nel recente passato anche sponda WWE non sono mancati episodi pericolosi, da una caduta fuori ring di Ethan Page ad NXT fino al grosso spavento del WarGames match con Bron Breakker atterrato malamente sul collo in seguito ad una mossa combinata tra Cody Rhodes e CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: Da Battocletti a Furlani, da Iapichino a Vavassori: sodalizi di famiglia per dare la caccia alle più grandi imprese Un rapporto unico ma complesso, che a volte può rompersi. Genitori e tecnici. L’arte di lanciare i figli campioni
Leggi anche: Jannik Sinner? "Idioti, non andrà da nessuna parte": chi è il "fesso" del decennio
William Regal bacchetta i wrestler spericolati: “Rischiare di rompersi il collo non è da duri, è da idioti” - L'ultimo PPV dell'anno targato AEW ci ha regalato un grande spettacolo come spesso accade sui ring della compagnia di Jacksonville, ma anche qualche spavento che probabilmente non era necessario. zonawrestling.net
William Regal Family - William Regal (birth name: Darren Kenneth Matthews) is a retired professional wrestler from England. sportskeeda.com
William Regal: Eddie Guerrero Was The Best Pro Wrestler Ever - The beloved WWE star passed away in 2005, but his memory lives on. msn.com
Bridgerton Season 4 returns with glittering ballrooms and timeless romance as regal families navigate love and society's expectations. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.