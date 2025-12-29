Wicked – Parte 2 | Il film in digitale dal 5 gennaio | dettagli home video

Il film Wicked – Parte 2, che conclude la saga delle streghe di Oz, sarà disponibile in digitale dal 5 gennaio. Un’opportunità per rivivere questa avvincente narrazione senza uscire di casa, grazie alla possibilità di guardarlo in modo comodo e semplice. L’uscita in home video permette di apprezzare ogni dettaglio di questa affascinante storia, ideale per gli appassionati del genere.

Il capitolo conclusivo della storia delle streghe di Oz è pronto per essere visto comodamente da casa. Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato che Wicked – Parte 2 sarà disponibile per acquisto o noleggio sulle piattaforme digitali a partire dal 5 gennaio 2026. Il film di Jon M. Chu, forte di un’accoglienza straordinaria da parte di critica e pubblico (“ un tripudio di colori e una gioia per gli occhi ”, Cosmopolitan), arriva in home video con due versioni speciali: una esclusiva Sing-Along (in lingua originale) per i fan, e oltre un’ora di contenuti extra tra scene eliminate, un making-of di oltre 50 minuti con Ariana Grande, Cynthia Erivo, il cast e i filmmaker, e numerosi dietro le quinte imperdibili. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

WICKED parte 2 Il film esplora in profondità i temi dell'amicizia, della verità e del potere; La lotta contro un potere sbagliato passa per la difesa della natura, degli animali e dei legami, che vanno oltre l'ideologia e il pregiudizio. IN PROGRAMMAZIONE LUNEDI - facebook.com facebook