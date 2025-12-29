Wicked – Parte 2 | dal 5 gennaio in Anteprima Digitale!

Dal 5 gennaio, Wicked – Parte 2 sarà disponibile in Anteprima Digitale, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire il capitolo conclusivo della saga delle streghe di Oz. Un’occasione ideale per rivivere questa avventura senza uscire di casa, proprio in prossimità delle festività. Un modo semplice e comodo per immergersi nell’universo di Oz e seguire l’epico finale di una storia amata da molti.

Giusto in tempo per le feste, i fan possono essere liet-Oz-i e tornare nella Città di Smeraldo per l’epico capitolo conclusivo della storia mai raccontata delle streghe di Oz, ora comodamente da casa. Wicked – Parte 2 sarà disponibile per l’acquisto o il noleggio in esclusiva sulle piattaforme digitali a partire dal 5 gennaio, da Universal Pictures Home Entertainment. Forte di una straordinaria accoglienza da parte della critica e del pubblico, Wicked – Parte 2 è “un tripudio di colori e una gioia per gli occhi” (Cosmopolitan). Il film arriva a casa in due versioni, tra cui un’esclusiva edizione Sing-Along (in lingua originale) per i fan, e con oltre un’ora di contenuti speciali, che includono scene eliminate, uno sguardo esclusivo di oltre 50 minuti sul making-of del film con Ariana Grande, Cynthia Erivo, il cast e i filmmaker, oltre a numerosi imperdibili contenuti dietro le quinte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

