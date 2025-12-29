West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Seagulls favoriti

Il match tra West Ham e Brighton si disputa martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati. Dopo tre sconfitte consecutive e sette turni senza vittorie, il West Ham cerca di ritrovare i punti contro i Seagulls, favoriti nelle previsioni. Una partita importante per entrambe le squadre in un momento di consolidamento del campionato.

Sabato contro il Fulham, il West Ham ha perso la sua terza partita di fila, con la vittoria che, alla vigilia di questa sfida contro il Brighton, manca da sette turni. La concomitante sconfitta del Nottingham Forest ha lasciato -5 la quota salvezza ma per arrivare al Leeds, quintultimo, servono altri due punti. Pressione, come . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Ham-Brighton (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Seagulls favoriti Leggi anche: West Ham-Brighton (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Seagulls favoriti Leggi anche: West Ham-Brighton (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Seagulls favoriti; Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Stamford Bridge; Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Magpies di misura. Premier League 2025-2026: West Ham-Brighton, le probabili formazioni - Martedì sera alle 20:30, nel programma di Premier League, il West Ham di Nuno Espírito Santo ospita il Brighton allenato da Fabian Hürzeler. sportal.it

Pronostico West Ham-Brighton: niente gioie a dicembre - Brighton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico West Ham vs Brighton – 30 Dicembre 2025 - Nel palcoscenico della Premier League, il match tra West Ham e Brighton in programma il 30 Dicembre 2025 alle 20:30 al London Stadio promette intensità e ... news-sports.it

FULL -TIME SCORES: Arsenal 2-1 Brighton Liverpool 2-1 Wolves West Ham 0-1 Fulham Brentford 4-1 Bournemouth Burnley 0-0 Everton Parma 1-0Fiorentina Lecce 0-3 Como Torino 1-2 Cagliari Senegal 1-1 DR Congo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.