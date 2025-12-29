West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra West Ham e Brighton si disputerà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. In questa occasione, verranno analizzate le formazioni, le quote e i pronostici per una sfida importante per entrambe le squadre. Dopo tre sconfitte consecutive e sette turni senza vittoria, il West Ham cerca una risposta sul campo in un incontro che può influenzare la loro stagione.

Sabato contro il Fulham, il West Ham ha perso la sua terza partita di fila, con la vittoria che, alla vigilia di questa sfida contro il Brighton, manca da sette turni. La concomitante sconfitta del Nottingham Forest ha lasciato -5 la quota salvezza ma per arrivare al Leeds, quintultimo, servono altri due punti.

