West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Seagulls favoriti

Analisi e aggiornamenti su West Ham-Brighton, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. Approfondimenti su formazioni, quote e pronostici, con i Seagulls favoriti. Dopo la recente sconfitta contro il Fulham, il West Ham cerca di risollevarsi in un momento complicato, con una serie negativa che si protrae da sette partite. Ecco le informazioni utili per seguire la sfida e valutare le possibilità di risultato.

Sabato contro il Fulham, il West Ham ha perso la sua terza partita di fila, con la vittoria che, alla vigilia di questa sfida contro il Brighton, manca da sette turni. La concomitante sconfitta del Nottingham Forest ha lasciato -5 la quota salvezza ma per arrivare al Leeds, quintultimo, servono altri due punti. Pressione, come .

