Welfare Laboratori di Educativa territoriale | pubblicata la gara europea

Il Comune di Napoli ha pubblicato la gara europea per l’affidamento dei Laboratori di Educativa Territoriale (LET), un servizio volto a sostenere le attività socio-educative per bambini e adolescenti di età tra 6 e 16 anni. L’obiettivo è garantire continuità e potenziamento delle iniziative sul territorio cittadino per i prossimi tre anni, promuovendo un intervento territoriale stabile e coordinato.

Il Comune di Napoli ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di Laboratori di Educativa Territoriale (LET), finalizzata a garantire la continuità e il potenziamento delle attività socio-educative rivolte a bambine, bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16 anni, su tutto il territorio cittadino, per il prossimo triennio. La procedura è indetta dall' Area Welfare – Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità. L'investimento complessivo previsto ammonta a oltre 25 milioni suddivisi in 30 lotti corrispondenti alle Municipalità e ai quartieri della città, a testimonianza della volontà dell'Amministrazione di assicurare una copertura capillare e omogenea del servizio e di rafforzare i presìdi educativi di prossimità, soprattutto nei contesti a maggiore fragilità sociale.

