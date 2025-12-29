Welcome Center Apre un nuovo punto di accoglienza

Il Comune di Vinci ha aperto un nuovo Welcome Center presso la sede rinnovata di piazza della Libertà, all’angolo con via Roma. Questa nuova struttura offre ai visitatori un punto di riferimento per informazioni e assistenza, contribuendo a migliorare l’accoglienza e la promozione del territorio. L’inaugurazione si è svolta con una cerimonia ufficiale, segnando un passo importante per l’offerta turistica e culturale del comune.

Il Comune di Vinci ha inaugurato il nuovo Welcome Center con una cerimonia nella sede rinnovata di piazza della Libertà, all'angolo con via Roma. A tagliare il nastro è stato il sindaco Daniele Vanni, insieme alla giunta comunale, sancendo l'apertura ufficiale di uno spazio pensato per rafforzare l'accoglienza turistica del borgo leonardiano. Il Welcome Center ospita al suo interno sia l'ufficio turistico sia la biglietteria del Museo Leonardiano, sfruttando i due ingressi dei locali: uno dedicato interamente all'informazione turistica, l'altro alla vendita dei biglietti. I due servizi condividono però spazi comuni, dando vita a un unico centro di accoglienza integrato, in grado di offrire ai visitatori una visione completa e coordinata dell'offerta di Vinci.

