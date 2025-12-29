Voto Kosovopartito di Kurti sfiora 50%

Le elezioni in Kosovo hanno visto il partito di Albin Kurti, attuale primo ministro, ottenere quasi il 50% dei voti secondo i risultati preliminari. Questo risultato potrebbe rappresentare un passo importante per superare l’impasse politica che ha interessato il Paese negli ultimi mesi. La vittoria del VV apre nuove prospettive per la stabilità e il percorso istituzionale del Kosovo.

8.17 Il partito del primo ministro uscente Albin Kurti ha vinto le elezioni in Kosovo. I risultati preliminari ufficiali assegnano al partito VV di Kurti quasi il 50% dei voti, il che potrebbe porre fine allo stallo politico che paralizza il Paese. Il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e la Lega Democratica del Kosovo (LDK) si sono classificati al secondo e terzo posto col 21% e il 13%. Kurti ha annunciato che formerà presto un nuovo governo.

