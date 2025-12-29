Vorrei essere l’amante di Signorini | la battuta di Pippo Baudo con Zalone che oggi torna virale

Recentemente, Alfonso Signorini è tornato al centro dell'attenzione a causa delle accuse di Fabrizio Corona durante il suo format su YouTube, Falsissimo. Tuttavia, già nel 2009, il suo nome era noto al pubblico come opinionista del Grande Fratello, quando Pippo Baudo, ospite di Domenica In, fece una battuta ironica su di lui. In quell’occasione, il giovane Checco Zalone si presentò per un’intervista, segnando un momento di curiosità nel panorama televisivo italiano.

Alfonso Signorini, si sa, è sulla bocca di tutti ormai da settimane per via delle accuse mosse contro di lui da Fabrizio Corona nel corso del suo format YT Falsissimo; ma il suo nome veleggiava già nell'etere anni fa, quand'era semplice opinionista del Grande Fratello, tanto da essere chiamato in causa nientemeno che da Pippo Baudo nel corso di Domenica In! Siamo nel 2009, e lo show domenicale della rete ammiraglia ospita un giovane comico emergente, allora al suo debutto cinematografico; Checco Zalone varca la soglia degli studi Rai per essere intervistato dal decano della televisione italiana a riguardo del film Cado dalle nubi.

