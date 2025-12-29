Von der Leyen | buoni i progressi di pave

Durante una chiamata di un'ora, von der Leyen ha discusso con il presidente Trump, il presidente ucraino Zelensky e altri leader europei riguardo all'incontro odierno sui negoziati di pace. Sono stati analizzati i progressi finora raggiunti e le prossime fasi del processo. La comunicazione tra le parti continua con l’obiettivo di favorire una risoluzione diplomatica del conflitto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.