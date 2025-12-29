Von der Leyen | buoni i progressi di pave
Durante una chiamata di un'ora, von der Leyen ha discusso con il presidente Trump, il presidente ucraino Zelensky e altri leader europei riguardo all'incontro odierno sui negoziati di pace. Sono stati analizzati i progressi finora raggiunti e le prossime fasi del processo. La comunicazione tra le parti continua con l’obiettivo di favorire una risoluzione diplomatica del conflitto.
1.48 "Abbiamo avuto una chiamata di un'ora con il presidente Trump, il presidente ucraino Zelensky e diversi leader europei per discutere del loro incontro odierno sui negoziati di pace. Ci sono stati buoni progressi, che abbiamo accolto con favore". Così su 'X' la presidente della Commissione europea, Von der Leyen,al termine del vertice tra Trump e Zelensky in Florida."L'Europa-ha proseguito-è pronta a continuare a collaborare con l'Ucraina e gliUsa per consolidare questi progressi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
