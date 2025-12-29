Vomero il ponte di via San Giacomo dei Capri sarà ultimato | ecco il motivo per cui non era mai stato finito

Il ponte di via San Giacomo dei Capri nel Vomero, rimasto incompleto per oltre vent’anni, trova ora una spiegazione ufficiale. Dopo due decenni, il Comune ha rinvenuto le carte del progetto originario, chiarendo le ragioni che avevano impedito la sua realizzazione. Questa scoperta apre nuove prospettive per la conclusione dell’opera e per il miglioramento della viabilità nella zona.

