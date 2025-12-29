Ecco i protagonisti italiani della 13ª giornata di Superlega. Tra loro, Mattia Bottolo e Sani, riconosciuti come campioni fino alla fine del 2025, testimoniano il talento e la continuità nel massimo campionato italiano di volley. Questi atleti rappresentano l’eccellenza del movimento nazionale, contribuendo al successo delle rispettive squadre e alla crescita del torneo.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 13ª GIORNATA DI SUPERLEGA. MATTIA BOTTOLO C’è sempre lui in mezzo alle fortune di una Lube che sembra aver superato il momento difficile e ora viaggia a gonfie vele. Chiude la super sfida con Piacenza con 13 punti ma con un importante 59% in ricezione e un 50% in attacco, oltre a 4 ace. ALESSANDRO BOVOLENTA Ci prova in tutti i modi a non far tornare Piacenza a mani vuote da Civitanova ma non ci riesce. Chiude con 26 punti, il 77% in attacco e due muri. Prova comunque consistente. FRANCESCO SANI Prova di sostanza dello schiacciatore campione del mondo che parte titolare e mette a segno 11 punti in tre set con il 59% in ricezione e il 47% in attacco, oltre a due ace che sono la specialità della casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 13ma giornata di Superlega. Bottolo e Sani campioni fino alla fine del 2025

Leggi anche: Volley, i migliori italiani della 8° giornata di Superlega. Bottolo stratosferico, Michieletto incanta l’Unipol Forum

Leggi anche: Volley, i migliori italiani della 4a giornata di Superlega. Orioli il nome nuovo in banda. Per Bottolo solo conferme

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Volley, i migliori italiani della 12ma giornata di Superlega. Luca Porro e Francesco Recine, le bande che fanno la differenza - GIANLUCA GALASSI Per due set è il dominatore della rete ma non si ferma anche quando le cose iniziano a non filare più lisce per Piacenza contro Verona. oasport.it