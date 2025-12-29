Volkswagen Atlas 2026 e Atlas Cross Sport | il massimo riconoscimento IIHS per la sicurezza

Volkswagen ha annunciato che i modelli Atlas 2026 e Atlas Cross Sport 2026 hanno ricevuto il riconoscimento TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute for Highway Safety. Questa valutazione rappresenta il massimo livello di sicurezza garantito dall’istituto, confermando l’impegno del marchio nel garantire veicoli affidabili e protettivi. La notizia evidenzia la qualità e l’attenzione alla sicurezza presenti nelle nuove generazioni di questi SUV.

(Adnkronos) – La nuova generazione del Volkswagen Atlas 2026 e dell'Atlas Cross Sport 2026 ottiene il prestigioso TOP SAFETY PICK+, la valutazione più alta assegnata dall'Insurance Institute for Highway Safety. Per i due SUV di dimensioni medie è un risultato che consolida un percorso iniziato con il rinnovamento del 2024, confermando l'attenzione del marchio verso la sicurezza.

