Voa Voa! Amici di Sofia | la Toscana diventa MLD-free

Il 23 dicembre all'AOU Meyer di Firenze, Voa Voa! Amici di Sofia ha completato una donazione di 125 mila euro, contribuendo alla missione di rendere la Toscana una regione “MLD-free”. Questa iniziativa mira a sostenere la ricerca e il trattamento delle malattie rare, migliorando la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Un gesto concreto che sottolinea l’impegno della comunità nel promuovere l’innovazione e l’assistenza sanitaria.

Il 23 dicembre scorso, all'AOU Meyer di Firenze, l'associazione Voa Voa! Amici di Sofia ha consegnato l'ultima trance di fondi di 125.000 euro completando, come da accordi, la copertura economica totale di 300.000 euro del primo progetto pilota in Italia, e tra i primi al mondo, di screening. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Voa Voa! Amici di Sofia: la Toscana diventa "MLD-free" Leggi anche: Ancora nessuno screening neonatale MLD, Voa Voa! e Nek: “La Regione rispetti la parola data a marzo" Leggi anche: Firenze, serata di solidarietà per Voa Voa del Rotary Lorenzo il Magnifico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il padre di Sofia De Barros, malata come Gioia: «Mia figlia è morta ma le sue gocce di sangue sono servite per il test di diagnosi precoce: tutte le regioni lo adottino»; La Toscana è libera della leucodistrofia metacromatica. “Così salviamo la vita dei neonati”; Lotta alla MLD: al Meyer i 300.000 euro del primo progetto pilota in Italia di screening gratuito; Firenze, serata di solidarietà per Voa Voa del Rotary Lorenzo il Magnifico. Voa Voa! Amici di Sofia: la Toscana diventa "MLD-free" - Il presidente di Voa Voa: "Non consegniamo solo un assegno, ma una promessa fatta, e mantenuta, a nostra figlia Sofia e a tutte le famiglie che in questi anni abbiamo incontrato" ... firenzetoday.it

La Toscana è ufficialmente MLDfree - «Ci abbiamo messo più di dieci anni, ma ce l’abbiamo fatta: oggi la Toscana protegge i suoi bambini dalla MLD fin dalla nascita». msn.com

Voa Voa, dieci anni di grande solidarietà. La festa è con "Parole e suoni della tradizione" - L'Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps celebra i 10 anni di attività con uno spettacolo di parole e suoni della tradizione. lanazione.it

