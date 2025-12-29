Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, un importante club europeo avrebbe iniziato a sondare la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic a parametro zero. La situazione rimane in evoluzione, e le trattative potrebbero influenzare il futuro dell’attuale attaccante della Juventus. Restano da seguire aggiornamenti ufficiali e sviluppi, per comprendere meglio le intenzioni del calciatore e del club interessato.

Vlahovic lascia la Juve? Un top club europeo ha avviato i primi sondaggi per il super colpo a parametro zero. Le indiscrezioni. Non c’è pace per l’attacco della Juventus. Mentre la squadra cerca di mantenere il ritmo in campionato, negli uffici della Continassa tiene banco una questione spinosa che rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso diplomatico e tecnico: il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sta vivendo un momento paradossale. Nonostante un avvio di stagione convincente, un serio infortunio lo terrà lontano dai campi fino a marzo. Ma il dolore fisico è nulla in confronto al mal di testa della dirigenza: il contratto di Vlahovic scade a giugno 2026 e, ad oggi, il fronte rinnovo è completamente bloccato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic lascia la Juve? Bomba dalla Spagna, questa big europea ha avviato i primi sondaggi per il colpaccio a zero. Ultimissime indiscrezioni

