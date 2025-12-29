Vive in un ambiente criminogeno il figlio di un' amante di Messina Denaro andrà in una comunità fuori dalla Sicilia
Il figlio di una delle amanti di Matteo Messina Denaro, attualmente agli arresti domiciliari per favoreggiamento, sarà trasferito in una comunità fuori dalla Sicilia. Cresciuto in un ambiente legato alla criminalità organizzata, l’obiettivo è offrirgli un contesto più sicuro e adeguato al suo percorso di recupero. La decisione mira a proteggere il minore e a favorire un ambiente lontano dai rischi associati alla presenza mafiosa.
La madre sarebbe una delle amanti del boss mafioso deceduto Matteo Messina Denaro ed è ai domiciliari per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Il padre è stato arrestato per favoreggiamento alla mafia. Ora il tribunale per i minorenni di Palermo, accogliendo la richiesta della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
