Vive in un ambiente criminogeno il figlio di un' amante di Messina Denaro andrà in una comunità fuori dalla Sicilia

Il figlio di una delle amanti di Matteo Messina Denaro, attualmente agli arresti domiciliari per favoreggiamento, sarà trasferito in una comunità fuori dalla Sicilia. Cresciuto in un ambiente legato alla criminalità organizzata, l’obiettivo è offrirgli un contesto più sicuro e adeguato al suo percorso di recupero. La decisione mira a proteggere il minore e a favorire un ambiente lontano dai rischi associati alla presenza mafiosa.

Mani all’opera, attenzione ai dettagli, stile che nasce dal momento. Ogni taglio è il risultato di un ambiente che vive di passione e precisione. Prenota il tuo appuntamento, scrivici in DM o chiamaci al 055 4207234. #HairTuciLab - facebook.com facebook

L’ape non fa solo miele. È il riflesso perfetto dell’ambiente in cui vive imparare da loro significa entrare in una profonda connessione con la natura x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.