Viterbo slitta l' installazione delle ecoisole | problemi per l' azienda fornitrice
A Viterbo, l'installazione delle ecoisole intelligenti, finanziate con i fondi del PNRR, è stata rimandata di due mesi a causa di problemi tecnici. La proroga potrebbe influire sulla tempistica di distribuzione e sull’efficienza del servizio di raccolta differenziata nella città. Restano in attesa aggiornamenti le parti coinvolte, mentre l’azienda fornitrice lavora per risolvere le criticità nel rispetto degli impegni presi.
Si dovranno aspettare altri due mesi per l'installazione delle nuove isole ecologiche intelligenti finanziate con i fondi del Pnrr. A frenare l'operazione un imprevisto tecnico segnalato dalla ditta fornitrice. Si è rotto il macchinario per il taglio laser necessario a costruire le strutture.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
