Viterbo Frontini firma l' ordinanza anti-botti per Capodanno | Se ne può fare benissimo a meno

A Viterbo, Frontini ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e artifici pirotecnici durante la notte di Capodanno 2025-2026. La misura mira a ridurre rischi e disturbi, sottolineando che è possibile festeggiare senza l’uso di esplosivi. Il divieto sarà in vigore dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2025 alle 24:00 del 1° gennaio 2026.

Divieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Lo stesso divieto è esteso fino alle ore 24 del prossimo 6 gennaio, a partire dalla data odierna (29 dicembre), giorno di pubblicazione dell'apposita ordinanza.

