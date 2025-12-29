Viterbo Frontini firma l' ordinanza anti-botti per Capodanno | Se ne può fare benissimo a meno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Viterbo, Frontini ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e artifici pirotecnici durante la notte di Capodanno 2025-2026. La misura mira a ridurre rischi e disturbi, sottolineando che è possibile festeggiare senza l’uso di esplosivi. Il divieto sarà in vigore dalle ore 00:00 del 31 dicembre 2025 alle 24:00 del 1° gennaio 2026.

Divieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere, la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Lo stesso divieto è esteso fino alle ore 24 del prossimo 6 gennaio, a partire dalla data odierna (29 dicembre), giorno di pubblicazione dell'apposita ordinanza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

viterbo frontini firma l ordinanza anti botti per capodanno se ne pu242 fare benissimo a meno

© Viterbotoday.it - Viterbo, Frontini firma l'ordinanza anti-botti per Capodanno: "Se ne può fare benissimo a meno"

Leggi anche: Botti e petardi vietati a Capodanno: l'ordinanza del Comune di Cisterna

Leggi anche: Bastia Umbra, niente botti per Capodanno: ordinanza del sindaco vieta fuochi d'artificio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al Cimino.

viterbo frontini firma ordinanzaDivieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici, c’è l’ordinanza della sindaca Frontini - Il provvedimento è in vigore da oggi 29 dicembre fino al prossimo 6 gennaio NewTuscia – VITERBO  – Divieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere, la notte tra il 31 ... newtuscia.it

Rischio chiusura dogane Viterbo, secco no della sindaca Frontini - "Una ferma opposizione all'ipotesi che prevede il declassamento dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo ed il suo accorpamento con quello di Civitavecchia". ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.