Vitale e Alagna sempre presenti poi Damiani

Le squadre di Vitale e Alagna si dimostrano costanti, mentre Damiani contribuisce alla solidità generale. I bianconeri di Tomei, al giro di boa, possono guardare con soddisfazione al primo scorcio di stagione, avendo concluso il girone d’andata con risultati positivi. Un passo avanti che apre prospettive serene per il proseguimento del campionato.

I bianconeri di Tomei al giro di boa possono sorridere con serenità dopo aver fatto registrare una buon girone d'andata. A luglio probabilmente nessuno avrebbe creduto alla possibilità di chiudere l'anno al terzo posto in classifica con 34 punti, dopo essersi potuti giocare a testa alta gli scontri diretti per il vertice, poi purtroppo persi, contro Ravenna (1-0) ed Arezzo (0-2). Da un lato è vero che in un paio di momenti cruciali del percorso portato avanti sono venuti meno un po' di cattiveria, lucidità ed esperienza sotto porta e nel gestire meglio alcune situazioni. Dall'altro però resta significativo evidenziare la totale ristrutturazione operata dal club nella scorsa estate.

