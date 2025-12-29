Arriva stasera su Rai 3 alle 21:20 il delicato film francese per famiglie che racconta le avventure di un vivace gattino e della sua padroncina Clémence. La natura dei felini al centro di Vita da gatto, pellicola intima e delicata che racconta la relazione tra una bambina francese e un gattino desideroso di visitare la natura. Diretto da Guillaume Maidatchevsky, il film che verrà trasmesso su Rai 3 stasera in prima serata è una "favola edificante ed educativa che scalda il cuore". Al centro della storia, tratta dal popolare romanzo francese di Maurice Genevoix, Rroû, troviamo un gattino di nome Rroû che viene adottato dalla piccola Clémence (Capucine Sainson-Fabresse). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Vita da gatto stasera su Rai 3: trama del delicato film francese per tutta la famiglia

Un micio per amico fra le montagne francesi. Su Rai 3 il tenero coming of age “Vita da gatto” - 20 su Rai 3 un appuntamento imperdibile: Vita da gatto, diretto dal regista francese Guillaume Maidatchevsky. iodonna.it