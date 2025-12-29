Visite teatralizzate nei borghi di Morciano di Leuca e Patù
Le visite teatralizzate nei borghi di Morciano di Leuca e Patù offrono un modo suggestivo per scoprire la storia e le tradizioni locali. Attraverso interpretazioni autentiche, si può immergersi nelle memorie e nelle meraviglie di questi territori, ascoltando le storie che li rendono unici. Un’esperienza che va oltre la semplice visita, permettendo di vivere il passato con occhi diversi e un approccio rispettoso e coinvolgente.
RADICI VIVE – MEMORIE, MANI, MERAVIGLIE?Ci sono luoghi che non si visitano.Si ascoltano.Si attraversano.Si sentono addosso.Nei borghi del Capo di Leuca sta per accadere qualcosa di speciale.Le strade torneranno a parlare.Le pietre racconteranno.Le memorie cammineranno accanto a noi.? Visite. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
