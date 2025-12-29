Visite alla Pieve di Sant' Abbondio a San Bonifacio

Le visite guidate alla Pieve di Sant'Abbondio a San Bonifacio, organizzate dal Gruppo Custodi Volontari, continuano anche nel 2026. Situata in località Motta, questa chiesa rappresenta un importante patrimonio storico e culturale della zona. Un’occasione per scoprire le caratteristiche architettoniche e la storia della pieve, attraverso percorsi curati e informativi. Le visite sono aperte a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del luogo.

