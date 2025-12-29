Visite alla Pieve di Sant' Abbondio a San Bonifacio

29 dic 2025

Le visite guidate alla Pieve di Sant'Abbondio a San Bonifacio, organizzate dal Gruppo Custodi Volontari, continuano anche nel 2026. Situata in località Motta, questa chiesa rappresenta un importante patrimonio storico e culturale della zona. Un’occasione per scoprire le caratteristiche architettoniche e la storia della pieve, attraverso percorsi curati e informativi. Le visite sono aperte a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del luogo.

Anche per l'anno 2026 continuano le visite guidate alla Pieve di Sant'Abbondio in località Motta a San Bonifacio, a cura del Gruppo Custodi Volontari. Le visite si terranno la seconda domenica di ogni mese, in unico turno con orario dalle 9.30 alle 10.30, previa prenotazione all' indirizzo e.mail. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

