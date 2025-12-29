Visite alla Pieve di Sant' Abbondio a San Bonifacio
Le visite guidate alla Pieve di Sant'Abbondio a San Bonifacio, organizzate dal Gruppo Custodi Volontari, continuano anche nel 2026. Situata in località Motta, questa chiesa rappresenta un importante patrimonio storico e culturale della zona. Un’occasione per scoprire le caratteristiche architettoniche e la storia della pieve, attraverso percorsi curati e informativi. Le visite sono aperte a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del luogo.
Anche per l'anno 2026 continuano le visite guidate alla Pieve di Sant'Abbondio in località Motta a San Bonifacio, a cura del Gruppo Custodi Volontari. Le visite si terranno la seconda domenica di ogni mese, in unico turno con orario dalle 9.30 alle 10.30, previa prenotazione all' indirizzo e.mail. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Luoghi da scoprire, visite pomeridiane e all’imbrunire all’antica pieve romanica di San Venanzio
Leggi anche: «Destinare l'avanzo di gestione del bilancio alla riqualificazione dell'ex ospedale di San Bonifacio»
La pieve di Sant’Andrea nel circuito delle visite - Il sindaco Pinelli: "Tramandiamo le antiche storie e tradizioni che racchiude" Farfalle in cammino... lanazione.it
È tornata Sant’Abbondio L’antica fiera agricola si riprende tutta la scena - Dopo la lunga parentesi del Covid torna alla normalità la Fiera di Sant’Abbondio che prende il via domani a Como, in una veste in parte inedita visto che il Comune ha deciso di dare spazio alle ... ilgiorno.it
Serra Sant’Abbondio ha aderito alle giornate indette dal FAI - L’assessorato alla cultura del Comune di Serra Sant’Abbondio ha aderito alla Giornate FAI d’Autunno di sabato e domenica. ilrestodelcarlino.it
Domenica 28 dicembre 2025 Oratorio di Santissima Trinità a Pieve di Cento Visite accompagnati dai Volontari FAI alle ore 10.30 e 11.15 #pievedicentoluogodelcuorefai #FAI50anni #carracci #PatrimonioArtistico Nella foto particolare del soffitto dell’Oratorio: A - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.