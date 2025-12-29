visita guidata alla cappella degli scrovegni di giotto

La visita alla Cappella degli Scrovegni di Giotto offre l'opportunità di ammirare uno dei più importanti esempi di pittura del Trecento in Italia. Situata nel centro di Padova, questa cappella rappresenta un patrimonio artistico di grande valore, con affreschi realizzati dal celebre artista toscano. Un'occasione per conoscere da vicino un capitolo fondamentale della storia dell'arte italiana.

Immersa nel cuore di Padova, la Cappella degli Scrovegni è un autentico gioiello del Trecento, un capolavoro che ha segnato la storia dell'arte italiana. Costruita tra il 1303 e il 1305 per volere di Enrico Scrovegni, un banchiere benestante, la cappella non è solo un luogo di culto, ma un vero e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

